C
2
H
5
-OH
Калькуляторы
Все
Брага
Замена сахара глюкозой или фруктозой
Оптимальная кислотность сусла
Расчет сахарной браги
Расчет зерновой браги
Расчет фруктовой или ягодной браги
Коррекция показаний сахарометра АС-3
Спиртуозность браги после брожения по сахарометру АС-3
Перегонка
Остаток жидкости в кубе после испарения ТЭНом
Зависимость температуры от спиртуозности в кубе
Дистилляция до воды
Объем насадки СПН
Отбор голов
Вторая перегонка
Разведение
Коррекция показаний спиртометра
Разведение спирта водой
Смешивание спирта и воды
Смешивание спиртов для нахождения полученной спиртуозности
Смешивание спиртов для нахождения требуемого объема и спиртуозности
Другое
Секундомер скорости отбора спирта
Потери абсолютного спирта
Себестоимость спирта и алкоголя
Перевод объема спирта в массу и обратно
Расчет спиртуозности настоек или ликеров
Интерполяция
Пропорция
Литература
Телеграм Бот
Телеграм группа
Обратная связь
C
2
H
5
-OH
Калькуляторы
Литература
Телеграм Бот
Телеграм группа
Обратная связь
Брага
Замена сахара глюкозой или фруктозой
Оптимальная кислотность сусла
Расчет сахарной браги
Расчет зерновой браги
Расчет фруктовой или ягодной браги
Коррекция показаний сахарометра АС-3
Спиртуозность браги после брожения по сахарометру АС-3
Перегонка
Остаток жидкости в кубе после испарения ТЭНом
Зависимость температуры от спиртуозности в кубе
Дистилляция до воды
Объем насадки СПН
Отбор голов
Вторая перегонка
Разведение
Коррекция показаний спиртометра
Разведение спирта водой
Смешивание спирта и воды
Смешивание спиртов для нахождения полученной спиртуозности
Смешивание спиртов для нахождения требуемого объема и спиртуозности
Другое
Секундомер скорости отбора спирта
Потери абсолютного спирта
Себестоимость спирта и алкоголя
Перевод объема спирта в массу и обратно
Расчет спиртуозности настоек или ликеров
Интерполяция
Пропорция
Брага
Замена сахара глюкозой или фруктозой
Калькулятор рассчитает какую массу глюкозы или фруктозы нужно взять, чтобы заменить сахар
Оптимальная кислотность сусла
Калькулятор рассчитает сколько кислоты добавить в сусло, чтобы получить необходимый pH
Расчет сахарной браги
Калькулятор рассчитает параметры сахарной браги исходя из массы сахара по требуемому гидромодулю, объему воды для браги или объему браги
Расчет зерновой браги
Калькулятор рассчитает параметры зерновой браги исходя из массы сырья по требуемому гидромодулю или объему воды для браги
Расчет фруктовой или ягодной браги
Калькулятор рассчитает параметры фруктовой или ягодной браги
Коррекция показаний сахарометра АС-3
Калькулятор скорректирует показания сахарометра АС-3 по температуре
Спиртуозность браги после брожения по сахарометру АС-3
Калькулятор рассчитает спиртуозность браги после брожения по показаниям сахарометра АС-3
Перегонка
Остаток жидкости в кубе после испарения ТЭНом
Калькулятор рассчитает сколько жидкости залить в куб, чтобы не оголить ТЭН
Зависимость температуры от спиртуозности в кубе
Калькулятор рассчитает спиртуозность в кубе (остаток абсолютного спирта в кубе) и в струе отбора при простой дистилляции в зависимости от температуры в кубе
Дистилляция до воды
Калькулятор рассчитает предполагаемый выход дистиллята и остаток жидкости в кубе, который останется после дистилляции
Объем насадки СПН
Калькулятор рассчитает сколько СПН необходимо для наполнения колонны без утрамбовки
Отбор голов
Калькулятор рассчитает объем голов который необходимо отобрать и объем абсолютного спирта
Вторая перегонка
Калькулятор рассчитает количество абсолютного спирта, голов, тела и хвостов
Разведение
Коррекция показаний спиртометра
Калькулятор рассчитает реальную спиртуозность в зависимости от температуры спирта и показаний спиртометра
Разведение спирта водой
Калькулятор рассчитает какой объем воды необходимо добавить к объему или массе спирта, чтобы получить спирт меньшей крепости
Смешивание спирта и воды
Калькулятор рассчитает какое количество спирта и воды нужно смешать чтобы получить требуемый объем и спиртуозность
Смешивание спиртов для нахождения полученной спиртуозности
Калькулятор рассчитает какая спиртуозность получится после смешивания двух спиртов различной спиртуозности
Смешивание спиртов для нахождения требуемого объема и спиртуозности
Калькулятор рассчитает какое количество двух разных спиртов нужно смешать, чтобы получить требуемый объем и спиртуозность
Другое
Секундомер скорости отбора спирта
Секундомер скорости отбора спирта в литрах в час, миллилитрах в минуту и каплях в секунду
Потери абсолютного спирта
Калькулятор рассчитает потери абсолютного спирта на каждом этапе: после брожения, первой перегонки в спирт-сырец и второй перегонки или ректификации
Себестоимость спирта и алкоголя
Калькулятор рассчитывает себестоимость спирта и алкоголя начиная с браги заканчивая упаковкой
Перевод объема спирта в массу и обратно
Калькулятор рассчитает зависимость между объемом спирта и массы, вычислит плотность и массовую концентрацию
Расчет спиртуозности настоек или ликеров
Калькулятор рассчитает спиртуозность настойки или ликера
Интерполяция
Калькулятор рассчитает линейную интерполяцию
Пропорция
Калькулятор рассчитает простую пропорцию
C
2
H
5
-OH
Калькулятор самогонщика онлайн
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